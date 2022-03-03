Президент України зазначив, що наші військові, прикордонники тероборона та навіть прості фермери беруть у полон російських військових щоденно. І всі вояки путінської армії говорять тільки одне: "Не знають, для чого вони тут".

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Моральний стан окупантів погіршується

Попри те, що їх у десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується, наголосив Президент України.

Дедалі більше окупантів тікають назад у Росію від усіх, хто виганяє ворога всім, що стріляє. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що українці б'ють ворога і без зброї.

Президент захоплюється мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя, інших міст та сіл України, які героїчно не пускають росіян, перекриваючи їм все.

До слова, російські війська намагалися зайти в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Ворогів зупинили на вході до міста, місцеві пояснили про ядерну небезпеку.

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