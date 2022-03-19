Российские пленные расплакались перед камерами: просили матерей выходить на митинги

Несколько российских пленных 19 марта пообщались с журналистами на пресс-конференции. Во время нее двое из них начали плакать и извиняться за Россию и ее армию.

Один из заплаканных солдат даже начал обращаться ко всем матерям русских солдат. Он умолял позвонить своим детям, чтобы они возвращались домой.

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Даже вода не помогала

На записи первым прослезился Фоменко Александр. Как раз он и просил "отозвать" детей из Украины. Также умолял выходить на митинги – для борьбы с режимом. Мол, это необходимо, чтобы их сыновья не совершали преступления против мирного населения.

И прошу прощения за причиненную боль, за потерянные семьи. За то, что некоторые больше своих матерей не увидят,

– сказал Фоменко и начал сильно плакать.

Он еще долго пытался вытереть слезы, однако только становилось хуже. Военный армии захватчиков даже пытался попить воду, но она не помогала.

Заплаканный Фоменко взял воду / Скриншот 24 канала

Второй списал все на Путина

А вот следующим подвергся приливу сентиментов Алексей Железняк. Он уроженец города Усть-Джегута и служил в военной полиции. Пленник сразу начал с извинений перед народом Украины. Однако говорил гораздо конкретнее, чем его коллега.

Извиняюсь, что наши войска сюда зашли, как агрессоры, как оккупанты. Что Путин дал такой приказ – без объявления войны зашел и начал бомбить мирных жителей. Сносил целые города,

– сказал военный.

Пленный Железняк решил закрыть лицо / Скриншот 24 канала

Также он добавил, что российские солдаты в Крыму пугали 15 годами тюрьмы за отказ воевать. Вероятно, именно так он решил объяснить убийства сотен невинных людей с детьми, а также другой террор россиян.

Важно – Часть того, что сделали оккупанты: смотрите видео

Эти двое и другие пленники практически не говорили о персональной вине. Рассказывая о совершении преступлений против человечности, они в основном обобщали "наши войска", а не говорили "мы".