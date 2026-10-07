В 2026 году Украина ежемесячно берет в плен в среднем на 107 человек больше, чем Россия

Украинские военные стараются брать в плен как можно больше оккупантов, чтобы пополнить фонд для обмена. В 2026 году Украина ежемесячно берет в плен в среднем на 107 российских военных больше, чем Россия – украинцев.

За первые восемь месяцев года эта разница составила 858 человек в пользу украинского фонда обмена. Об этом сообщили проект "Хочу жить" и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что сказали в Координационном штабе?

В штабе отметили, что тенденция к более быстрому росту украинского обменного фонда сохраняется еще с середины 2023 года. Несмотря на заявления российской пропаганды о якобы превосходстве врага по количеству пленных, реальная ситуация на фронте демонстрирует обратное.

В 2023 году вражеские СМИ распространяли фейки о более чем 20 тысячах украинских военных в плену, а в начале 2024 года Владимир Путин утверждал, что соотношение якобы достигает одного к десяти. Однако статистические данные подтверждают, что в течение 2024 и 2025 годов украинские силы систематически пополняли обменный фонд активнее, чем оккупанты.

Главным фактором таких результатов является работа украинских военнослужащих на передовой, которые рискуют жизнью ради того, чтобы взять противника живым. Дополнительным стимулом для бойцов являются специально введенные денежные премии за захват оккупантов.

Важную роль играет также информационное воздействие проекта "Хочу жить", который с сентября 2022 года разъясняет оккупантам алгоритм безопасной сдачи в плен. За время существования инициативы ее официальный сайт посетили более 50 миллионов пользователей, большинство из которых проживают на территории страны-агрессора.

Распространение видеоинтервью с пленными и демонстрация надлежащих условий их содержания доказывают российским военнослужащим, что плен – единственный способ сохранить жизнь. Каждый сдавшийся россиянин дает Украине возможность возвращать домой своих защитников и гражданских заложников.

Также в Координационном штабе сообщили, что Россия продолжает вербовать иностранцевв свою армию, в частности из стран, где люди ищут возможности заработать. Ранее доля иностранцев в украинском плену составляла 7%, однако сейчас их количество выросло до 10%.