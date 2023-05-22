В плен попали 3 россиянина из подразделения "Шторм Z". Один из них на фронте пробыл всего три дня.

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"Бывалый" зек пробыл на фронте 3 дня и попал в плен

Как стало известно, один из задержанных россиян – бывший заключенный. Он пробыл на фронте под Бахмутом три дня.

20 мая был успешно взят в плен в результате штурмовых действий нашей бригады,

– рассказали украинские бойцы.

На обнародованных видео можно увидеть захват 2 штурмовым батальоном трех пленных так называемого ЧВК "Шторм Z", прикомандированным к уже всем известной 72 бригаде.

"Их еще называют "аналогом Вагнера". Какой "Вагнер", такие и аналоги", – добавили украинские военные.

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ГУР рассказала о россиянах, желающих сдаться в плен

Недавно представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о заявках от российских военных. По его словам, ежемесячно тысячи оккупантов стремятся попасть в украинский плен.

"У нас стабильно сейчас более 3 тысяч заявок в месяц от россиян, от служащих российской армии, желающих сдаться в плен. В каждом случае это отдельная операция, отдельная сложная работа по выводу", – заявил Юсов.

Кстати, россияне тоже устраивают ловушки. Они заявляют о якобы желании сдаться, чтобы нанести вред нашим военным. Поэтому к каждой поступающей заявке относятся максимально ответственно.