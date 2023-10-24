В ходе локальных наступательных операций Россия возлагается на силы специальных подразделений "Шторм - Z". Их сформировали именно для ведения штурмовых действий.

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Штрафные батальоны

Впервые эти группы были выведены на службу в 2022 году. Вероятно, сначала Россия создавала их как относительно элитные подразделения, которые могли бы перехватить тактическую инициативу.

Однако уже весной 2023 года "Шторм - Z" превратились в штрафные батальоны, укомплектованные осужденными и регулярными войсками на дисциплинарных взысканиях.

Учетные документы свидетельствуют, что именно эти подразделения имеют самую низкую приоритетность материально-технической и медицинской поддержки, хотя именно они получают приказы атаковать.

На примере этого подраздела можно увидеть чрезвычайные трудности, которые испытывает Россия в создании боевой пехоты, способной проводить эффективные наступательные операции.

Подготовка бойцов подразделения "Шторм - Z" плохая