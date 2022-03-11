ВСУ дают оккупантам активный отпор и ликвидируют их по всем направлениям. Впрочем, несмотря на бешеные потери, враг не собирается отказываться от своих планов.

Провалы наступления по всем направлениям заставляют оккупантов менять тактику. Вместе с тем, враг не собирается прекращать войну и хочет продолжить наступление.

Кстати ВСУ дают достойный отпор оккупантам, у них значительные потери, – Генштаб о настроениях россиян

Планы оккупантов

Подразделения оккупантов не запомнили урок тысяч своих погибших коллег и хотят продолжить атаковать Украину. Для этого враг производит перегруппировку и собирается подтянуть резервы из России.

Также сообщается, что часть подразделений оккупантов восстанавливает боеспособность и собирается участвовать в дальнейших боевых действиях.

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