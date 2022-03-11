Провали наступу на всіх напрямках змушують окупантів міняти тактику. Разом з тим ворог не збирається припиняти війну та хоче продовжити наступ.

До речі ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, у них значні втрати, – Генштаб про критичні настрої росіян

Плани окупантів

Підрозділи окупантів не вивчили урок тисяч своїх загиблих колег та хочуть продовжити атакувати Україну. Для цього ворог проводить перегрупування та збирається підтягнути резерви з Росії.

Також повідомляється, що частина підрозділів окупантів відновлює боєздатність та збирається брати участь у подальших бойових діях.

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