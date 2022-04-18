Российские программы, расширение рублевой зоны: МВД о подготовке квазиреспублики на Херсонщине

Российские оккупанты на захваченных территориях Херсонской области продолжают подготовку к проведению так называемого "референдума" для создания квазиреспублики.

В последнее время страна-агрессор активизировалась по этому сценарию. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона утром 18 апреля.

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"Сейчас похоже, что часть кремлевских башен склоняется к одобрению решения об образовании псевдореспублик, а затем о вхождении их в Россию по так называемому "крымскому сценарию"", – сказал чиновник.

Мы видим и активизацию рублевой зоны. Сейчас они постепенно пробуют заставлять весь малый бизнес переходить на рублевую зону,

– отметил Вадим Денисенко.

Он добавил, что остановить планы агрессора сможет шестой пакет санкций, означающий ограничение против "Сбербанка" – это 37% всей банковской системы России – один из мощнейших ударов по экономике страны-агрессора.

Напомним, что Херсонская область находится в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения. Однако местные жители героически противостоят врагу и не разрешают захватчикам установить там свою власть.

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