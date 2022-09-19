В петлю толкают захарову и скабеевую, – Пионтковский прокомментировал угрозы пропагандистов

Российские пропагандисты в который раз пригрозили миру. В частности, представительница мид государства-агрессора мария захарова в истерике из-за возможности предоставления Украине ракет ATACMS.

Не осталась в стороне и коллега ольга скабеева. Они озвучили свои глупые ультиматумы. Об этом на стриме, который транслировал 24 канал, сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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ATACMS – страшный сон россии

Так, захарова заявила, что передачей оружия США пересекут "красную линию", на что россия будет вынуждена "отреагировать". В свою очередь, скабеева уточнила, что говорится об уничтожении базы Рамштайн.

"Мы ударим по Германии, по Берлину. Выросла ваша подружка. У них (захаровой и скабеевой – 24 канал) проходит определенное соревнование по значимости", – сказал публицист.

Пионтковский отметил, что ни один мужчина в путинской администрации не осмелился озвучить подобные угрозы. Очевидно, боятся рядов подсудимых и петли.

В петлю толкают баб – и захаровую, и скабеевую. Бабский ультиматум озвучен. Но это глупость,

– сказал он.

Пентагон готовится

Российский публицист уверяет, что в Пентагоне с нетерпением ждут, чтобы кусочек российской ракеты упал на территории Польши или Румынии. "Все! У них статья 5, вводятся их конвенциональные силы", – подчеркнул Пионтковский.

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