Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, если у пропагандистов нет заболеваний мозга, которые не позволяют думать, то они понимают, насколько близок их конец.

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Пропагандисты постоянно истерят

Гудков отметил, что для таких пропагандистов как Ольга Скабеева, Владимир Соловьев и других деньги и другие блага – это главное. Однако они понимают, что конец уже близок, поэтому постоянно истерят.

У них на душе плохо. Там не кошки скребут, а гораздо больше звери. Они понимают, что конец близок, а у них нет шансов выпрыгнуть из этого катка, который поедет по ним. Я думаю, это придает им истерику. Чувствуется истерический надлом в их поведении,

– считает он.

Оппозиционер подчеркнул, что психическое состояние пропагандистов сейчас не устойчиво. Геннадий Гудков предположил, что сейчас они заставляют себя быть агрессивными на камеру, но действительно все понимают.

"Они себя заводят, пытаются казаться искренними, но на самом деле должны себя плохо чувствовать. Если они не совсем идиоты, если не имеют мешающего думать клинического заболевания мозга, то должны лучше всех понимать, насколько близок конец", – добавил оппозиционер.

Гудков о российских пропагандистах: смотрите видео

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