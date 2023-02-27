Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, якщо у пропагандистів нема захворювань мозку, які не дозволяють думати, то вони розуміють, наскільки близький їхній кінець.

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Пропагандисти постійно істерять

Гудков зазначив, що для таких пропагандистів як Ольга Скабєєва, Владімір Соловйов та інших гроші та інші блага – це головне. Однак вони розуміють, що кінець вже близько, тому постійно істерять.

У них на душі погано. Там не кішки деруть, а значно більші звірі. Вони розуміють, що кінець близький, а у них нема шансів вистрибнути з цього катка, який поїде по них. Я думаю, це додає їм істерики. Відчувається істеричний надлом у їхній поведінці,

– вважає він.

Опозиціонер підкреслив, що психічний стан пропагандистів зараз не стійкий. Геннадій Гудков припустив, що зараз вони змушують себе бути агресивними на камеру, але насправді все розуміють.

"Вони себе заводять, намагаються здаватися щирими, але насправді повинні себе погано почувати. Якщо вони не зовсім ідіоти, якщо не мають клінічного захворювання мозку, яке заважає думати, то повинні краще за всіх розуміти, наскільки близький кінець", – додав опозиціонер.

Гудков про російських пропагандистів: дивіться відео

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