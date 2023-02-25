Так зганьбився російський пропагандист Володимир Соловйов. Він не гребує фейками загалом, але досі вони не були аж такими дивними і відвертими, пише 24 Канал.

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Двійник, у нього двійник! Ахахаха, Господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон",

– написав пропагандист.



Пропагандист звинуватив Зеленського у тому, що нього є двійник / Скриншот з телеграму

Крім того, він пафосно наголосив, що ЗМІ нібито "весь цей час вішали нам локшину на вуха", а також прикріпив скриншоти, які "підтверджують наявність двійника Зеленського". За версією недолугого пропагандиста, "двійник" навіть не ховається і перебуває із президентом на всіх публічних заходах, зокрема й під час зустрічі з Байденом.

Виявляється, що двійником президента Зеленського є його тілоохоронець Максим Донець.



Максим Донець є охоронцем Зеленського



Донець є охоронцем Зеленського ще з початку виборчої кампанії

Схоже, що розумові здібності остаточно покинули одного з головних кремлівських пропагандистів, або ж це просто відчай.

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