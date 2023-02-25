Так зганьбився російський пропагандист Володимир Соловйов. Він не гребує фейками загалом, але досі вони не були аж такими дивними і відвертими, пише 24 Канал.
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Двійник, у нього двійник! Ахахаха, Господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон",
– написав пропагандист.
Пропагандист звинуватив Зеленського у тому, що нього є двійник / Скриншот з телеграму
Крім того, він пафосно наголосив, що ЗМІ нібито "весь цей час вішали нам локшину на вуха", а також прикріпив скриншоти, які "підтверджують наявність двійника Зеленського". За версією недолугого пропагандиста, "двійник" навіть не ховається і перебуває із президентом на всіх публічних заходах, зокрема й під час зустрічі з Байденом.
Виявляється, що двійником президента Зеленського є його тілоохоронець Максим Донець.
Максим Донець є охоронцем Зеленського
Донець є охоронцем Зеленського ще з початку виборчої кампанії
Схоже, що розумові здібності остаточно покинули одного з головних кремлівських пропагандистів, або ж це просто відчай.
Останні "перли" російської пропаганди
- Раніше Соловйов закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".
- Також пропагандист визнав, що війна буде затяжною, а це значить, на його погляд, що потрібно збільшити термін проходження строкової служби в армії.
- Інша відома в Росії пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику через візит Джо Байдена до України в прямому ефірі – натякала, що Росія повинна була вбити президента США.