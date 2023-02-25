Так опозорился российский пропагандист Владимир Соловьев. Он не брезгует фейками в целом, но до сих пор они не были такими уж странными и откровенными, пишет 24 Канал.

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Двойник, у него двойник! Ахахаха, Господи, я даже не поверил сначала! Даже полез проверять на официальный ютуб-канал украинского правительства. Двойник катается с Зеленским постоянно, а иногда вместо него. Вот вам и ответ, как так получилось, что Зеленский "героически ездил в Бахмут и Херсон",

– написал пропагандист.



Пропагандист обвинил Зеленского в том, что у него есть двойник / Скриншот с телеграма

Кроме того, он пафосно подчеркнул, что СМИ якобы "все это время вешали нам лапшу на уши", а также прикрепил скриншоты, "подтверждающие наличие двойника Зеленского". По версии бестолкового пропагандиста, "двойник" даже не скрывается и находится с президентом на всех публичных мероприятиях, в том числе во время встречи с Байденом.

Оказывается, что двойником президента Зеленского является его телохранитель Максим Донец.



Максим Донец является охранником Зеленского



Донец – охранник Зеленского еще с начала избирательной кампании

Похоже, что умственные способности окончательно покинули одного из главных кремлевских пропагандистов, или же это просто отчаяние.

Последние "перлы" российской пропаганды