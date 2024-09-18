На этот раз российские пропагандисты обвинили в своих неудачах непогоду. Даже нашли "убедительные" аргументы, чтобы это обосновать, информирует 24 Канал.

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Это не пустыня Гоби

В эфире одного из пропагандистских СМИ так называемый "эксперт" объяснил, почему у россиян в Украине не получился блицкриг и все пошло не по плану.

Потом выяснилось, что воевать им придется в средней полосе, где идут дожди и заливает окопы. А непогоду российская армия победить никак не может, поэтому и не удалось "взять Киев за 3 дня".

Пропагандист рассказал, что россияне даже не могли представить в начале так называемой "СВО", что она пойдет именно по такому сценарию и "растянется почти на 3 года". Мол, даже в плохом сне они не могли представить, что "прорыв и молниеносные удары в сторону Киева" обернутся возникновением "линии фронта, с отступлениями, окружениями, контрударами и т.д.".

Он признал, что "фронт топчется на месте", однако россияне "в одном и том же окопе не топчутся 3 года". У них якобы есть продвижение – иногда вперед, иногда – назад, "когда мы из-под Харькова отходили".

Это же не пустыня Гоби, это средняя полоса, да еще и черноземная. А дожди? Представляете, как выглядит дно окопа. Думаете, там плиткой все выложено. Нет, там грязь по щиколотку и хорошо, если не заливается в берцы сверху. Это круглосуточно и не одни сутки,

– подчеркнул он.

Российские пропагандисты придумывали очень много версий, почему они не "захватили" Киев, почему провалилась их так называемая "СВО", но такого оригинального объяснения, наверное, еще не было.

К слову, окупанты признали, что "Россия находится в состоянии войны". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, хотя ранее российские официальные лица называли войну в Украине так называемой "СВО". Песков добавил, что начиналась она как специальная военная операция, а когда, мол, "образовалась эта компашка", когда Запад стал "участником этого на стороне Украины", для России это стало войной.