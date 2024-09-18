Цього разу російські пропагандисти звинуватили у своїх невдачах негоду. Навіть знайшли "переконливі" аргументи, щоб це обґрунтувати, інформує 24 Канал.

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Це не пустеля Гобі

В ефірі одного з пропагандистських ЗМІ так званий "експерт" пояснив, чому у росіян в Україні не вийшов бліцкриг та все пішло не за планом.

Потім з'ясувалося, що воювати їм доведеться в середній смузі, де падають дощі і заливає окопи. А негоду російська армія перемогти ніяк не може, тому й не вдалося "взяти Київ за 3 дні".

Пропагандист розповів, що росіяни навіть не могли уявити на початку так званої "СВО", що вона піде саме за таким сценарієм та "розтягнеться майже на 3 роки". Мовляв, навіть у поганому сні вони не могли уявити, що "прорив і блискавичні удари у бік Києва" обернуться виникненням "лінії фронту, з відступами, оточеннями, контрударами тощо".

Він визнав що "фронт тупцює на місці", однак росіяни "в одному й тому самому окопі не тупцюють 3 роки". У них нібито є просування – іноді вперед, іноді – назад, "коли ми з-під Харкова відходили".

Це ж не пустеля Гобі, це середня смуга, та ще й чорноземна. А дощі? Уявляєте, як виглядає дно окопу. Думаєте, там плиткою все викладено. Ні, там багнюка по щиколотку і добре, якщо не заливається в берці зверху. Це цілодобово і не одну добу,

– підкреслив він.

Російські пропагандисти вигадували дуже багато версій, чому вони не "захопили" Київ, чому провалилась їхня так звана "СВО", але такого оригінального пояснення, напевно, ще не було.

До слова, окупанти визнали, що "Росія перебуває в стані війни". Про це заявив спікер Кремля Дмітрій Пєсков, хоча раніше російські офіційні особи називали війну в Україні так званою "СВО". Пєсков додав, що починалась вона як спеціальна військова операція, а коли, мовляв, "утворилася ця компашка", коли Захід став "учасником цього на боці України", для Росії це стало війною.