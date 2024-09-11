Відповідну заяву він зробив в ефірі одного із прокремлівських каналів. Судячи із його промови, пропагандист вкрай розчарований "розхваленою" ППО Росії, передає 24 Канал.

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Соловйов вважає, що БпЛа треба збивати "якось інакше"

Соловйов днями закликав припинити побрехеньки про нібито успішні збиття безпілотників, які насправді досягають своїх цілей. До того ж наслідками таких атак місцева влада бореться тижнями або місяцями.

Слухайте, ну давайте вже. Коли я читаю, як ми збили безпілотник, але його фрагменти впали, підпалили і тиждень не можемо (загасити – 24 Канал). Ну досить уже, а?

– люто висловився пропагандист.

Путінський "експерт" також дав рекомендації щодо захисту критичної інфраструктури та вважає, що БпЛа треба збивати "якось інакше".

"Я не знаю, кому і що треба пояснити, що не може перебувати у централізованому місці один гігантський склад. Що не 50-ті роки. І що треба захищати. І засобами ППО. Міністр же сто разів сказав… Ну ясно, що, якщо влучив безпілотник, а ви його збили так, що він влучив – ну", – обурився Соловйов.

Соловйов повністю розчарований у роботі ППО Росії: дивіться відео