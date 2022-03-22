Российские пропагандисты опубликовали видео с пленной волонтером Юлией Паевской

Российские оккупанты 16 марта в Мариуполе взяли в плен волонтер Юлию Паевскую (Тайра) и ее водителя. Теперь пропагандистские СМИ показали с ними видео.

Оккупанты безжалостно стирают Мариуполь с лица земли. Волонтер помогала людям выживать.

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Что говорит пленная на видео

Кадры опубликовал русский пропагандистский канал НТВ. На них Тайра обращается к тем, от кого зависит эвакуация людей из Мариуполя в окружении оккупантов. Говорит, что там осталось очень много мирных жителей, которые не смогли уехать по разным причинам.

Боевые действия продолжаются, ситуация становится все хуже. И там совсем не место для женщин, детей, пожилых людей. Я хотела бы, чтобы нашли решение, которое позволит вывезти всех граждан из города Мариуполя.

– сказала пленница.

Также выразила надежду, что удастся договориться о режиме тишины хотя бы на несколько дней, чтобы эвакуировать ни в чем не повинных мирных жителей.

Что думает греческий дипломат о ситуации в Мариуполе?