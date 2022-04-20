Российские пропагандисты распространяют фейк об уходе Арестовича
Россия не устает придумывать разные фейки, чтобы оправдать свои зверства и дестабилизировать украинцев. В частности, они начали распространять новость о том, что советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича якобы уволили.
Этой информации доверять не стоит, ведь она является обычной выдумкой оккупантов. Об этом на брифинге рассказал советник главы ОП Сергей Лещенко.
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Россияне придумали фейк об уходе Арестовича
Лещенко рассказал об очередном фейке российских пропагандистов – освобождении Арестовича от должности советника главы ОП.
Этот фейк брошен через российские анонимные телеграмы-каналы. Это неправда,
– заметил Лещенко.
Более того – 19 апреля Арестович провел брифинг в Офисе Президента в том же статусе. Поэтому советник главы ОП призвал не верить российским государственным пропагандистам.
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