Российские пропагандисты распространяют фейк об уходе Арестовича

Россия не устает придумывать разные фейки, чтобы оправдать свои зверства и дестабилизировать украинцев. В частности, они начали распространять новость о том, что советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича якобы уволили.

Этой информации доверять не стоит, ведь она является обычной выдумкой оккупантов. Об этом на брифинге рассказал советник главы ОП Сергей Лещенко.

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Россияне придумали фейк об уходе Арестовича

Лещенко рассказал об очередном фейке российских пропагандистов – освобождении Арестовича от должности советника главы ОП.

Этот фейк брошен через российские анонимные телеграмы-каналы. Это неправда,

– заметил Лещенко.

Более того – 19 апреля Арестович провел брифинг в Офисе Президента в том же статусе. Поэтому советник главы ОП призвал не верить российским государственным пропагандистам.

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