Цій інформації довіряти не варто, адже вона є звичайною вигадкою окупантів. Про це під час брифінгу розповів радник голови ОП Сергій Лещенко.

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Росіяни вигадали фейк про звільнення Арестовича

Лещенко розповів про черговий фейк російських пропагандистів – звільнення Арестовича з посади радника голови ОП.

Цей фейк вкинуто через російські анонімні телеграм-канали. Це є неправда,

– зауважив Лещенко.

Ба більше – 19 квітня Арестович провів брифінг в Офісі Президента у тому ж самому статусі. Тож радник голови ОП закликав не вірити російським державним пропагандистам.

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