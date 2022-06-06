Как российские пропагандисты вернулись в Первую мировую и "запали" на Арестовича

Помню, как в 2014-м была проблема – все думали, что делать с российской пропагандой, которая достаточно умело манипулировала, извращала и искажала факты.

В России не выживает даже собственная пропаганда

Тогда все признавали, что медийная машина Кремля работает профессионально и ловко, и управу на нее найти сложно.

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Но за восемь лет прогрессировавшего слабоумия у русских вармонгеров в России выродилось буквально все, учитывая и медийное направление.



Российские оккупанты разбрасывают на Запорожье агитационные снаряды, как в Первую мировую войну / Фото из телеграм-канала Дениса Казанского

Теперь российская пропаганда выглядит так. Агитационные снаряды, как в Первую мировую, а в качестве компромата – портреты Арестовича в женском платье на открытках.

Важное Не спешите радоваться новостям о том, что Россия выдохлась

Причем это же государственное СМИ рапортует об этом с гордостью. То есть совершенно серьезно какой-то начальник выдвинул идею, все это согласовал, вызвал съемочную группу… С*ка, какой же кринж!

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