В Росії не виживає навіть власна пропаганда
Тоді всі визнавали, що медійна машина Кремля працює професійно та спритно, й управу на неї знайти доволі складно.
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Але за вісім років недоумства, яке прогресувало, в російських вармонгерів у Росії виродилося буквально все, враховуючи й медійний напрямок.
Російські окупанти розкидають на Запоріжжі агітаційні снаряди, як у Першу світову війну / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського
Тепер російська пропаганда має такий вигляд. Агітаційні снаряди, як у Першу світову, а в якості компромата – портрети Арестовича в жіночій сукні на листівках...
Важливе Не поспішайте тішитися новинам про те, що Росія видохлася
Причому це ж державне ЗМІ рапортує про це з гордістю. Тобто цілком серйозно якийсь начальник висунув ідею, все це погодив, викликав знімальну групу… С*ка, який же крінж!
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