Хотя пропагандисты сами не могут найти ответ на вопросы, за что воюют, убеждены, что воевать нужно и дальше. Более того, не только в Украине, но и начинать новые войны в мире, сообщает 24 Канал.
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"Это поражение"
Российские "Z-блоггеры" все никак не могут понять, за что идет война в Украине. Однако уже начали догадываться, что Россия в ней не побеждает и, вероятно, не победит.
"За что идет война? За что? Вообще за что?! Какую цель преследуют, да скажите же кто-то! Взять, домучить Авдеевку, если больше не претендуете? Скажите же!", – жалуется пропагандист.
Другой пропагандист отвечает, что наступать россияне нормально не могут, резервной армии в России нет, а мобилизацию не производят. При этом намекает, что на войну с непонятными целями нужно отправить еще сотни тысяч россиян.
У противника все центры принятия решений цели, хотя 2,5 тысячи выпущенных крылатых и баллистических ракет. Поезда ездят, мосты стоят, горюче-смазочные склады на местах. Где же победа, в чем победа? На самом деле это стратегический проигрыш, если разобраться,
– резюмирует пропагандист Максим Калашников.
Интересным моментом в разговоре пропагандистов были призывы к нападению России на Испанию. При том, что один из участников дискуссии Лев Вершинин проживает в этой же стране НАТО.
Фейки русской пропаганды
- В России начали распространять невероятные выдумки о "черной трансплантологии". В частности, пропаганда сосредоточилась на том, что в одной из немецких больниц у раненых украинских военных незаконно изымают органы. Однако подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.
- Также не забывают пропагандисты о биолаборатории в Украине. Так, распространилась информация, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о том, что украинцы завозят в Европу опасные супербактерии. Россияне даже распространили информацию о "проведении опытов над людьми".
- Следует вспомнить случай, как недавно депутат госдумы Андрей Гурулев призвал готовить российскую армию к боям в Карпатах. Он убежден, что оккупантам удастся настолько сдвинуть линию фронта, что придется форсировать реки в украинских горах. В то же время, даже сами пропагандисты были удивлены такими заявлениями.