Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что российские оккупанты пытались продвигаться дальше от Кондратовки, чтобы выйти на важные высоты. Однако Силы обороны Украины сломали планы врага.

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Что известно о боях в Кондратовке?

Как отметил Жмайло, на этом направлении работали высокомотивированные бойцы 255 отдельного штурмового полка вместе с другими подразделениями. Им удалось создать существенные проблемы врагу. Уже потом из-за этого "выли" российские пропагандисты. Позиции врага сравнивают с землей.

Пропагандисты писали по разным своим пабликах, что в Кондратовке остался один из полков. Там уничтожили командование полка. Они также сетовали, что штурмовые действия наших войск продолжаются,

– подчеркнул Жмайло.

Украинские подразделения продемонстрировали, что способны контратаковать и выбивать врага, у которого значительно больше ресурсов. Также наши защитники продолжают давить на врага на других участках.

Продолжаются бои на территории России. Постоянно идут вылазки, чтобы растягивать силы врага вдоль российско-украинской границы. В частности это и касается Сумщины,

– отметил Жмайло.

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Добавим, село Кондратовка находилось под оккупацией примерно 2 месяца. Украинские военные продемонстрировали, как сейчас выглядит этот населенный пункт.