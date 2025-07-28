Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що російські окупанти намагалися просуватися далі від Кіндратівки, аби вийти на важливі висоти. Однак Сили оборони України зламали плани ворога.

До теми ЗСУ оточили та ліквідували підрозділи трьох російських бригад на Сумщині, – Kyiv Post

Що відомо про бої в Кіндратівці?

Як наголосив Жмайло, на цьому напрямку працювали високомотивовані бійці 255 окремого штурмового полку разом з іншими підрозділами. Їм вдалося створити суттєві проблеми ворогу. Вже згодом через це "вили" російські пропагандисти. Позиції ворога рівняють із землею.

Пропагандисти писали по різних своїх пабліках, що в Кіндратівці лишився один з полків. Там знищили командування полку. Вони також нарікали, що штурмові дії наших військ продовжуються,

– підкреслив Жмайло.

Українські підрозділи продемонстрували, що здатні контратакувати та вибивати ворога, в якого значно більше ресурсів. Також наші захисники продовжують тиснути на ворога на інших ділянках.

Тривають бої на території Росії. Постійно йдуть вилазки, щоб розтягувати сили ворога вздовж російсько-українського кордону. Зокрема це й стосується Сумщини,

– зазначив Жмайло.

Яка ситуація на Сумщині: дивіться карту бойових дій

Додамо, село Кіндратівка перебувало під окупацією приблизно 2 місяці. Українські військові продемонстрували, як зараз виглядає цей населений пункт.