Откуда Россия запускала летевшие над Молдовой ракеты: все об инциденте

Во время массового ракетного удара по Украине 3 российские ракеты пролетели через территорию Молдовы. Поэтому МИД страны вызвал российского посла для объяснений инцидента.

Российские ракеты пролетели над территорией Востока и Севера Молдовы. В то же время, воздушная тревога на территории страны не сработала.

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Почему Молдова не сбила российские ракеты

Российские ракеты пролетели по территории Молдовы утром 10 октября в промежутке между 8:33 до 9:02. На территорию страны они залетели из Одесской области, о чем заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

Российские ракеты пролетели над Сороцким, Рыбницким и Флорештским районами Молдовы.



Российские ракеты над Молдовой / Инфографика Newsmaker

В то же время в Минобороны Румынии отметили, что запуск ракет, пролетевших по территории Молдовы, производился с наземных или морских платформ на западном побережье временно оккупированного Крыма.

Минобороны Молдовы отметило, что российские ракеты, прежде всего, представляют угрозу для гражданских самолетов, пролетающих в воздушном пространстве страны. Кроме того, этот инцидент там называют грубым нарушением национального суверенитета.

Министр обороны Анатолий Носатый отметил, что еще одной опасностью является то, что цель таких ракет точно не известна и нет гарантий, что они не могут упасть во время полета или изменить траекторию движения. Таким образом, ракеты представляют угрозу и для инфраструктуры Молдовы.

Также Анатолий Носатый отметил, что у Молдовы есть оборудование для обнаружения ракет, однако эффективных систем ПВО для их сбивания не хватает – вооружение устаревшее. Потому и эти ракеты сбить не удалось.

Россия могла запустить "Кинжалы"

Экс-глава Генштаба армии Молдовы Ион Коропчану отметил, что страна является нейтральной в войне, но осуждает ее. В то же время, такие действия россиян являются грубым нарушением в отношении Молдовы.

Однако в то же время Коропчану отметил, что вероятность падения одной из ракет на территории Молдовы была маловероятной, поскольку, по его словам, Россия запустила гиперзвуковые ракеты "Кинжал", в которых почти невозможны подобные инциденты.

Вместе с тем экс-глава Генштаба также отметил, что есть угроза для гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдовы, ведь ракеты могут просто столкнуться с ними.

Также Коропчану объяснил отсутствие воздушной тревоги в Молдавии. По его словам, Минобороны после обнаружения вражеских объектов уведомляет все компетентные органы. Уведомление о тревоге является сферой ответственности генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям. Очевидно, что инспектор решил, что необходимости включения сирен нет.

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