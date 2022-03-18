Российские ракеты не упадут от дробовиков, – Зеленский о блокировке нужного оружия

Украинские защитники сбивают российские ракеты, насколько это в их силах. Но нам очень нужно адекватное противоракетное оружие.

Пока Украине недостаточно боевой авиации. Об этом во время своей речи 18 марта подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Противоракетное оружие и авиация может спасти тысячи украинцев

Украине нужно передовое противоракетное оружие и боевая авиация. Но некоторые страны подменяют поставки и дают нам не то, что нужно.

Безусловно, будем и дальше делать все, что мы можем. Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет жизни тысячям наших людей. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки,

– заявил Зеленский.

Смотрите дневное обращение Зеленского за 18 марта: