Наразі Україні не достатньо бойової авіації. Про це під час своєї промови 18 березня наголосив президент України Володимир Зеленський.

До теми Зеленський звернувся до українців у 23 день війни

Протиракетна зброя та авіація може врятувати тисячі українців

Україні потрібна передова протиракетна зброя та бойова авіація. Але деякі країни підміняють постачання і надають нам не те, що потрібно.

Безперечно, будемо й надалі робити все, що ми можемо. Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні поставки,

– Заявив Зеленський.

Дивіться денне звернення Зеленського за 18 березня: