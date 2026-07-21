О новой угрозе со стороны России в эфире программы Ранок.LIVE" рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что известно о новых реактивных дронах?

Реактивные беспилотники обладают ключевым преимуществом – скоростью. Несмотря на то, что время их нахождения в воздухе меньше, чем у обычных дронов, сбить их гораздо сложнее.

Скорость реактивного БПЛА может достигать 600 километров… А наши перехватчики – до 300 километров, поэтому здесь можно рассчитывать только на мастерство пилотов и на удачу, чтобы в короткие сроки получить шанс на перехват. Но производители совершенствуют наши перехватчики,

– пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что из-за своих характеристик крупнокалиберные пулеметы уже не могут эффективно противостоять реактивным беспилотникам.

По его словам, для уничтожения таких целей требуются зенитные или авиационные ракеты, ведь по своим возможностям эти БПЛА все больше приближаются к крылатым ракетам.

В то же время украинские производители продолжают совершенствовать дроны-перехватчики, повышая их эффективность в борьбе с новым типом воздушной угрозы.

Ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов также сообщал, что российские войска все чаще отказываются от массированных атак и применяют единичные дроны, управляемые вручную.

В качестве примера он привел один из недавних "Шахедов", который летел на высоте около 22 метров, что, по словам специалиста, может быть тактикой россиян для затруднения его обнаружения радарами и перехвата украинскими силами.