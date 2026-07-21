О новой угрозе со стороны России в эфире программы Ранок.LIVE" рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Что известно о новых реактивных дронах?
Реактивные беспилотники обладают ключевым преимуществом – скоростью. Несмотря на то, что время их нахождения в воздухе меньше, чем у обычных дронов, сбить их гораздо сложнее.
Скорость реактивного БПЛА может достигать 600 километров… А наши перехватчики – до 300 километров, поэтому здесь можно рассчитывать только на мастерство пилотов и на удачу, чтобы в короткие сроки получить шанс на перехват. Но производители совершенствуют наши перехватчики,
– пояснил Игнат.
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что из-за своих характеристик крупнокалиберные пулеметы уже не могут эффективно противостоять реактивным беспилотникам.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По его словам, для уничтожения таких целей требуются зенитные или авиационные ракеты, ведь по своим возможностям эти БПЛА все больше приближаются к крылатым ракетам.
В то же время украинские производители продолжают совершенствовать дроны-перехватчики, повышая их эффективность в борьбе с новым типом воздушной угрозы.
Ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов также сообщал, что российские войска все чаще отказываются от массированных атак и применяют единичные дроны, управляемые вручную.
В качестве примера он привел один из недавних "Шахедов", который летел на высоте около 22 метров, что, по словам специалиста, может быть тактикой россиян для затруднения его обнаружения радарами и перехвата украинскими силами.