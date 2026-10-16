Российские самолеты больше не в безопасности: как "Нептуны" и удары по НПЗ ослабляют армию Кремля

Украина находит новые уязвимые места в российской армии, вынуждая ее отводить авиацию как можно дальше от фронта и терять ресурсы, без которых невозможно вести наступление. Модернизированные ракеты "Нептун" уже могут поражать цели на расстоянии сотен километров, а удары по топливной инфраструктуре создают для Кремля угрозу, которую невозможно устранить простым перебросом техники.

Украина находит новые уязвимые места в российской армии, вынуждая ее отводить авиацию как можно дальше от фронта и терять ресурсы, без которых невозможно вести наступление. Модернизированные ракеты "Нептун" уже могут поражать цели на расстоянии сотен километров, а удары по топливной инфраструктуре создают для Кремля угрозу, которую невозможно устранить простым перебросом техники.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу объяснил, почему уничтожение российских самолетов может изменить темп воздушных атак, какая цель способна нанести еще более болезненный удар по авиации России и как разрушение нефтеперерабатывающей отрасли может отразиться на наступательных возможностях оккупантов. Также эксперт оценил, сможет ли Украина продолжать дальнобойные удары в случае ограничения американской поддержки.

Модернизированные "Нептуны" меняют правила игры

Успешный удар по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области, в ходе которого было уничтожено сразу шесть российских истребителей-бомбардировщиков Су-34М, продемонстрировал новый уровень возможностей украинского военно-промышленного комплекса.

Россияне оттянули свою тактическую авиацию на 500 километров от линии боевого столкновения, считая это расстояние безопасным. Ранее самолеты базировались в Балтиморе под Воронежем (300 км), но после появления ракет ATACMS командование РФ перебросило их сначала в Энгельс, а затем вернуло поближе – в Борисоглебск.

Однако украинские силы применили модернизированные крылатые ракеты "Нептун" наземного базирования. Изначально эта ракета разрабатывалась КБ "Луч" как противокорабельная (именно она уничтожила крейсер "Москва"), но теперь ее радиус действия увеличен до 500 километров благодаря конформным бакам, что позволяет доставлять боевую часть весом более 100 килограммов.

Российская ПВО на аэродроме была готова лишь к атакам беспилотников, поэтому залп из четырех ракет "Нептун" беспрепятственно достиг стоянки тяжелых самолетов, которые невозможно быстро рассредоточить.

Последствия для российской авиации и логистики

Потеря шести Су-34 – это минус 6% от общего количества таких машин в России (их насчитывается около сотни). Теперь российское командование будет вынуждено вновь перебрасывать остатки авиации на аэродром Энгельс, расположенный в 700 километрах от фронта.

Это кардинально меняет логистику противника: время подлета с бомбами увеличится до 1,5–2 часов, а количество вылетов за смену сократится как минимум в полтора–два раза. Кроме того, это приведет к ускоренному износу авиаресурса и увеличению внеплановых сбоев боеприпасов.

Следующим логичным шагом станет поражение самого Энгельса, где базируется стратегическая авиация (Ту-95, Ту-160) и хранятся десятки тысяч тонн авиационного керосина в карстовых пещерах. Взрыв такого арсенала будет иметь катастрофические последствия для всей базы.

Нефтегазовая отрасль как главная цель

Параллельно с ударами по авиации продолжается планомерное уничтожение российской нефтеперерабатывающей отрасли. Это единственный механизм победы над ресурсоемкой страной. На данный момент поражено около половины российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ): треть простаивает, еще часть находится на ремонте.

Остановка переработки привела к тому, что россиянам пришлось заполнить сырой нефтью все резервуары на нефтеперевалках (например, в Ростове и Новошахтинске). Именно сейчас удары по этим объектам наиболее эффективны: полные резервуары выгорают дотла, разрушая фундамент, и их восстановление обойдется в миллионы и займет годы.

Без топлива российская армия не сможет проводить масштабные наступательные операции, ведь логистическое плечо на юге достигает 500 километров (от Ростова до Херсона). Топливо – это кровь армии, и без него любое наступление остановится через несколько недель.

Фактор Трампа и разведданных: почему шантаж не сработает

На фоне заявлений западных политиков о возможном прекращении военной помощи или передаче разведданных украинская стратегия остается неизменной. Две трети разведывательной информации Украина получает от европейских партнеров (в частности, с французских спутников).

Американские данные имеют критически важное значение преимущественно для отслеживания запусков баллистических ракет и работы систем Patriot. Однако комплексы Patriot покрывают лишь 5% территории Украины. Для остальных 95% территории отсутствие информации о запусках баллистических ракет не меняет ситуацию, поскольку там нет средств для их перехвата.

Если же США перестанут предоставлять точные координаты для наведения украинских дронов, Силы обороны будут вынуждены наносить удары по обширным территориям. В таком случае под удар попадут не только промышленные объекты, но и прилегающая инфраструктура.

Охота на элиту ГРУ и крах российского наступления

Отдельным приоритетом для украинских спецслужб стало уничтожение подразделения "Рубикон" – элитной группы операторов беспилотников на базе российского ГРУ. Несмотря на максимальное финансирование и поставки новейших китайских средств поражения, это подразделение несет наибольшие потери. Украинские Силы беспилотных систем целенаправленно выявляют и уничтожают базы подготовки и логистику "Рубикона".

Стратегия истощения ресурсов противника уже приносит результаты на поле боя. Недавняя операция Третьей штурмовой бригады, в ходе которой было деоккупировано более 100 квадратных километров территории, увенчалась стратегическим успехом. Она полностью сорвала планы российского командования по полуокружению Славянско-Краматорской агломерации с юга.

Россияне лишились подготовленных площадок для развертывания оперативных прорывов. Теперь их стратегические резервы вынуждены идти в лобовые атаки на неподготовленных рубежах, где техника увязает в заболоченной местности вблизи рек Оскил и Черный Жеребец.

Потери противника только на этом направлении превысили 8 тысяч человек. В целом, при сохранении нынешней интенсивности боев и уничтожении логистики, к концу года российская армия может оказаться с дефицитом в 50–100 тысяч человек личного состава, который будет невозможно компенсировать из-за нехватки финансов от разрушенной нефтегазовой отрасли.

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