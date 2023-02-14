Так считает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что этот инцидент показал, что нужно сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.

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Путин и Кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом испытывают бдительность, они проверяют согласованность и единство Североатлантического Альянса,

– отметил Моравецкий.

По его словам, на этот раз "опять сработали все процедуры".

Премьер в этом контексте напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибли два человека.

"Тогда мы тоже приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", – добавил Моравецкий.

Перехват российских истребителей на территории Польши: коротко