Так вважає польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він підкреслив, цей інцидент показав, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено з союзниками.

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Путін і Кремль продовжуватимуть вдаватися до нових і нових провокацій. Вони таким чином випробовують пильність, вони перевіряють узгодженість і єдність Північноатлантичного Альянсу,

– зазначив Моравецький.

За його словами, цього разу "знову спрацювали всі процедури".

Прем'єр в цьому контексті нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві, на польську територію впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей.

"Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", – додав Моравецький.

Перехоплення російських винищувачів біля Польщі: коротко