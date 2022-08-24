Инцидент произошел на следующий день после того, как Южная Корея и США начали масштабные военные учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 1 сентября. Эти учения проводят на фоне ядерных угроз из Северной Кореи.

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В россии начали врать о корейских истребителях

После того, как 2 российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, летевших над акваторией между Японией и Корейским полуостровом, вошли в воздушную буферную зону, Южная Корея приняла меры. Речь идет о "тактических действиях", которые направлены на предотвращение случайных столкновений вдоль зоны идентификации ПВО. Однако больше информации об этом в Сеуле не сообщили.

В то же время кремлевские пропагандисты начали делать то, что "умеют лучше всего" – врать. российские СМИ распространили информацию о том, что Южная Корея подняла в воздух истребители F-16, однако Сеул этого не подтвердил.

Венгерские истребители перехватили российский самолет

Утром 18 августа находящиеся в воздушном пространстве стран Балтии в рамках миссии НАТО венгерские истребители Gripen перехватили российский транспортный самолет ИЛ-76.

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий сообщил, что российский самолет летел к югу Балтийского моря. После перехвата Gripen отправились на авиабазу Шяуляй в Литве, где дислоцируются. Однако министр не отметил, что случилось с российским ИЛ-76.

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