Інцидент трапився на наступний день після того, як Південна Корея та США почали масштабні військові навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть до 1 вересня. Ці навчання проводять на тлі ядерний погроз з Північної Кореї.

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У росії почали брехати про корейські винищувачі

Після того, як 2 російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, які летіли над акваторією між Японією та Корейському півострові, увійшли в повітряну буферну зону, Південна Корея вжила заходів. Мова йде про "тактичні дії", які спрямовані на запобігання випадковим зіткненням уздовж зони ідентифікації ППО. Однак більше інформації щодо цього у Сеулі не повідомили.

Водночас кремлівські пропагандисти почали робити те, що "вміють найкраще" – брехати. російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Південна Корея підняла в повітря винищувачі F-16, однак Сеул цього не підтвердив.

Угорські винищувачі перехопили російський літак

Уранці 18 серпня угорські винищувачі Gripen, які перебувають у повітряному просторі країн Балтії в межах місії НАТО, перехопили російський транспортний літак ІЛ-76.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький повідомив, що російський літак летів на південь Балтійського моря. Після перехоплення Gripen відправились на авіабазу Шяуляй у Литві, де дислокуються. Однак міністр не зазначив, що трапилося з російським ІЛ-76.

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