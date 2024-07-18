Шахеды летают через Беларусь: что происходит между Путиным и Лукашенко

Российские шахеды залетали на территорию Беларуси 4 раза за последние 6 дней. Однако для Александра Лукашенко это ничего не значит.

Самопровозглашенный президент не переживает за жизнь своих людей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что для Владимира Путина важна верность и лояльность Лукашенко.

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Что происходит между Путиным и Лукашенко

По словам Яковенко, взаимоотношения Путина и Лукашенко сейчас не в лучшем положении. Самопровозглашенный президент уже пытается создать определенную зону маневра между Россией и Китаем. Совместные учения белорусских и китайских военных тому подтверждение.

Поэтому он (Лукашенко – 24 Канал) избегает тотальной зависимости от своего более могущественного соседа,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Дроны и территории Беларуси из России для Лукашенко, по мнению Яковенко, является мелочью. Ему, так же как и Путину, все равно на граждан своей страны. Им важны только они сами и их власть. Не стоит считать, что эти события можно использовать как аргументы для межличностного конфликта.

Это не произойдет. Я думаю, что пока это все терпимо,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Отношения между Лукашенко и Путиным зависят от того, насколько самопровозглашенный президент будет поддерживать российского диктатора, демонстрировать свою лояльность и участвовать в провокациях.

Пока Лукашенко эти обязанности союзника выполняет,

– добавил Яковенко.