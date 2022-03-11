Российские силы не будут иметь успеха в Украине, - пленный

Украинские военные с каждым днем берут в плен все больше оккупантов. Один из пленных во время пресс-конференции заявил, что у россиян нет шансов на успех в Украине.

Российский пленный оккупант Максим Криштоп сказал, что российские силы все равно проигрывают в войне. Захватчик носит звание подполковника авиации в оккупационной армии.

Полагаю, что эту войну мы уже проиграли. Блокировка и последующее взятие такого крупного города как Киев – это очень масштабная крупная операция, которая неизбежно принесет большие человеческие потери с обеих сторон.

– сказал оккупант.

Он также отметил, что будут потери и среди гражданских, разрушение инфраструктуры и это будет иметь ужасающие последствия. Их масштаб сейчас представить невозможно. По его словам, проведение такой операции – это преступление.

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