Відтак, російський полонений окупант Максим Криштоп сказав, що російські сили все одно програють у війні. Загарбник має звання підполковника авіації в окупаційній армії.
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Українські військові з кожним днем беруть в полон все більше окупантів. Один із полонених під час пресконференції заявив, що у росіян немає шансів на успіх в Україні.
Відтак, російський полонений окупант Максим Криштоп сказав, що російські сили все одно програють у війні. Загарбник має звання підполковника авіації в окупаційній армії.
Новина доповнюється...