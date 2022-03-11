За його словами, виявляється, що "потужна" російська армія не може впоратися в Україні без сирійців.

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"Вони розповідали нам, що за 3 доби переможуть, а зараз без сирійських 16 тисяч не можуть взяти жодного міста", – зазначив Олексій Арестович.

Крім того, він додав, що не зазнала невдачі та не була розгромлена жодна з бригад ЗСУ.

"Під Харковом зараз мінус 16 вночі. Ви уявляєте сирійців, які тут будуть воювати. Не знаючи ні мови, ні не орієнтуючись. Якщо хочуть, щоб ми вбили ще 16 тисяч сирійців – хай приїжджають", – підсумував Олексій Арестович.

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