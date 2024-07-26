Российские СМИ подтверждают удар по аэродрому "Саки"

По российскому аэродрому "Саки" в Крыму был нанесен удар в ночь на 26 июля. В результате удара там возник пожар и детонация боеприпасов.

Удар был нанесен ракетами ATACMS. Об этом заявляют российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на аэродром "Саки"

Этой ночью был нанесен удар по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке Сакского района Крыма. Российские СМИ утверждают, что удары были нанесены ракетами ATACMS.

В результате атаки на аэродроме началась детонация боеприпасов, что привело к пожару. Интересно то, что в результате атаки было поражено место дислокации российской ПВО в 5 километрах от села Шелковичное в Сакском районе. В результате удара была уничтожена радиолокационная станция.

Также есть информация об осколочных ранениях у двух российских военнослужащих. Всего было выпущено 4 ракеты ATACMS, российские СМИ заявляют, что 2 были якобы сбиты.

Как на удар реагируют россияне / Скриншот из соцсетей

Напомним, что взрывы также слышали в районах Евпатории, Новофедоровки и Симферополя. Местные там насчитали по меньшей мере 13 взрывов.