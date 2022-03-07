Российские СМИ распространяют фейк, якобы на территории Украины есть лаборатория Минобороны США

Российская пропаганда искажает реальность войны в Украине. Оккупанты распространяют фейк, якобы на территории Украины есть лаборатория Минобороны США.

Фейк о вирусе гуляет в инфопространстве несколько лет

Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко. По его словам, пропаганда распространяет "сенсационную новость", что в Украине работает лаборатория Минобороны США, которая разрабатывает "опасные" штаммы.

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Но в Министерстве здравоохранения Украины опровергли российские фейки. В Минздраве отрицают заявления российской пропаганды о "зачистке следов".

Кроме того, опровергнута ложная информация об уничтожении "особо опасных" патогенов в Харькове и Полтаве.

В Минздраве отметили, что на территории Украины нет американских лабораторий. Также там обратили внимание, что в списках пропагандистов нет опасного штамма.

Лещенко добавил, что фейк о вирусе гуляет в украинском информационном пространстве несколько лет. Его вбросили пророссийские депутаты Виктор Медведчук и Ринат Кузьмин.

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