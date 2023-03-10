Режим теряет контроль: в России усугубляется проблема с вооруженными бандами дезертиров

Дезертирство во время полномасштабного вторжения в российской армии является обычным и относительно распространенным явлением, поскольку немалое количество солдат совсем не хотят погибнуть ради выполнения нелепых приказов командования. Впрочем, в целом захватническую армию удерживают под контролем благодаря заградотрядам и страху россиян перед начальством.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, абсолютное большинство окупантов, находящихся в зоне боевых действий, предпочли бы сбежать с передовой, если бы не их слепая вера в силу режима и неотвратимость наказания. Тем не менее, с каждым месяцем случаев дезертирства среди россиян становится больше.

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Причины побега захватчиков из рядов окупантов вполне понятны: плохое командование, отсутствие мотивации и осознание того, что на войне они рано или поздно погибнут. К сожалению, решаются на такой шаг далеко не все, потому что неспособность к бунтам и неповиновению прививали россиянам с детства.

Россия вообще не контролирует границы

Тем не менее, даже очень условная статистика, которую можно собрать из закрытых источников, свидетельствует о том, что российские правоохранители и вообще вся выстроенная Путиным система не способна отслеживать сбежавших с поля боя.

Лишь с декабря по февраль включительно в России поймали около 40 дезертиров , тогда как за это же время полицейские страны-агрессора получили данные о более 150 беглецах. Реальное же количество мужчин, которые без приказа покинули место дислокации своих подразделений и вернулись домой, в десятки раз больше.

, тогда как за это же время полицейские страны-агрессора получили данные о более Дело в том, что оккупационное командование на местах имеет очень ограниченные возможности для того, чтобы вычислять дезертиров и разобраться, кто из их подчиненных погиб, а кто пропал без вести или скрылся.

Кроме того, ФСБшники вообще не контролируют границы с Украиной, а армейцы и полицейские – прилегающие к ним районы. Так что шансов быть пойманным уже на территории России у дезертиров вообще нет.

В качестве примера можно привести появление группы Российского добровольческого корпуса в Брянской области, которой удалось не только преодолеть все новосозданные за миллиарды рублей линии обороны и пройти сквозь патрули ФСБшников, но даже не попасться на глаза другим силовикам. О некой ДРГ россиянам стало известно только после того, как добровольцы опубликовали видео из села Сушаны. При этом сам населенный пункт де-факто находился под контролем диверсантов не менее нескольких часов. Более того, если бы у них было желание, борцы с режимом вполне могли бы вообще отрезать населенный пункт от связи и оставаться незаметными для путинской власти хоть сколько угодно.

Но если на Брянщине российские службы "прохлопали" группу из 45 человек, чего вообще говорить о группах из 2–3 дезертиров. Стоит прорваться через заградительные отряды и избегать городов и поселков на оккупированных территориях, как дорога домой для беглецов становится абсолютно открытой. Шансы на их задержание в России практически равны нулю, а если подобное происходит, то исключительно случайно.

Так, в конце февраля в Находке Приморского края российские полицейские по подозрению в избиении прохожего задержали 38-летнего местного жителя. И если бы не нарушение закона, никто бы никогда даже не узнал, что мужчина является дезертиром. Как только правоохранители ворвались в квартиру нарушителя, они сразу же увидели пулемет и 3 гранаты Ф-1, которые он даже не спрятал. Только тогда выяснилось, что задержанный является мобилизованным дезертиром, а сбежал он из-под Кременной Луганской области.

Мужчина смог пешком дойти из зоны боевых действий в Ровеньки Белгородской области, откуда уже на общественном транспорте проехал через всю Россию. С оружием на руках он преодолел расстояние более 6800 километров, но его даже ни разу никто не остановил.



Российский мобилизованный с пулеметом и гранатами скрылся из-под Кременной в Находке / Скриншот Google maps

Россия постепенно погружается в 90-е

Поскольку количество дезертиров, которые с автоматами, пулеметами и гранатами возвращаются в Россию из Украины, увеличивается, а правоохранительные органы заняты борьбой с иноагентами и другими пустяками, по всей стране-террористу стремительно растет уровень преступности. Почти все беглецы не могут никуда официально трудоустроиться и зарабатывать деньги на жизнь, поэтому им приходится делать это незаконным способом.

При этом наиболее "отмороженные" типа вагнеровцев и вообще позволяют себе просто разгуливать по улицам российских городов в форме, даже не скрывая оружие.



Вооруженный мужчина на улице города Шахты Ростовской области / Скриншот из видео местных псевдоСМИ

Особенно заметно это в крупных городах, расположенных неподалеку от украинской границы, где все чаще происходят случаи ограблений, убийств и изнасилований. Но обычно такие организованные бандформирования пытаются действовать в глубинке России, где им гораздо проще и совершать преступления, и скрываться.

Кроме того, некоторые группировки дезертиров уже успели полноценно влиться в криминальные круги и участвуют в перераспределении рынков: ездят на стрелки и облагают данью предпринимателей.

Фактически Россия постепенно погружается в 90-е, а никаких шагов, чтобы преодолеть такое нашествие ни центральные, ни местные власти не предпринимают. Это свидетельствует о том, что сам путинский режим, так или иначе, теряет контроль над ситуацией внутри страны. Более того, он сам себе эти проблемы и создал.