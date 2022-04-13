Российские солдаты на Донбассе массово жалуются на низкие зарплаты и командиров-грабителей

Тысячи российских военных, которых уже повторно забросили в Украину, отказываются участвовать в боевых действиях. Во время короткой перегруппировки армии в России потеряли еще почти 20% от имеющегося личного состава, поскольку после боев под Харьковом, Киевом, Черниговом и Сумами каждый пятый понял, что второй раз на фронт он не хочет.

Тех, кто отказывался от поездки в Украину, пытались шантажировать, сообщают источники 24 канала в спецслужбах. Всего после вывода войск с севера нашего государства не хотели принимать участия в боевых действиях на Донбассе около 30 – 35% оккупантов.

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Благодаря угрозам и сильному давлению некоторые из кадровых военных поддались на угрозы командования, но их моральный дух находится на крайне низком уровне.

Россияне жалуются на неполучение обещанных денег

После переброски отдельных подразделений на неконтролируемые территории Донбасса, некоторых россиян разместили на передовой и понемногу начали забрасывать в бой.

Поскольку почти на всех участках фронта на Донетчине и Луганщине эти "новые" российские подразделения пока только собирают в ударный кулак, большинство захватчиков живут в подготовленных за 8 лет окопах и траншеях.

Из-за дождей солдатам приходится спать на мокрой земле, кое-где – в воде. Без нормального питания, поскольку хоть логистика на этих направлениях и формировалась много лет, обеспечить всем необходимым такое количество людей Россия не может.

Сосредотачивается командование на поставках топлива и боеприпасов, забывая о еде и снаряжении.

При этом большое возмущение у солдат вызывает уровень заработной платы. За более чем месяц участия в боях оккупантам заплатили лишь 50 тысяч рублей, хотя обещали доплаты за "боевые". Кроме того, россияне недовольны тем, что к началу вторжения их зарплата обесценилась более чем вдвое.

Командование мародерит пакеты для рядовых

Кроме того, как утверждают в украинских спецслужбах, после вывода войск из Харьковщины, Киевщины, Черниговщины и Сумщины российским военным предоставили возможность получить пакеты от родственников. Почти всем из них члены семей отправили огромные пакеты с едой и необходимым снаряжением, которое не предоставила русская армия. Впрочем, до адресатов эти передачки либо не дошли, либо их доставили вдребезги. Солдаты говорят, что в пакетах, которые оценивали в 50 – 70 тысяч рублей, рылись офицеры, которые извлекали из них продукты и все более-менее ценное.

Все это привело к увеличению случаев дезертирства даже среди контрактников. Те, кто остался, иногда конфликтуют с офицерами из-за неадекватных приказов. Кроме того, некоторые оккупанты уже имеют проблемы с психикой.

Уже фиксируются случаи, когда пьяные солдаты берут оружие и расстреливают своих. Из-за этого и из-за огромных потерь, которые несут захватчики, многие военные России поняли, что бежать для них – едва ли не единственная возможность остаться в живых.