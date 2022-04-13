Российские солдаты на Донбассе массово жалуются на низкие зарплаты и командиров-грабителей
Тысячи российских военных, которых уже повторно забросили в Украину, отказываются участвовать в боевых действиях. Во время короткой перегруппировки армии в России потеряли еще почти 20% от имеющегося личного состава, поскольку после боев под Харьковом, Киевом, Черниговом и Сумами каждый пятый понял, что второй раз на фронт он не хочет.
Тех, кто отказывался от поездки в Украину, пытались шантажировать, сообщают источники 24 канала в спецслужбах. Всего после вывода войск с севера нашего государства не хотели принимать участия в боевых действиях на Донбассе около 30 – 35% оккупантов.
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Благодаря угрозам и сильному давлению некоторые из кадровых военных поддались на угрозы командования, но их моральный дух находится на крайне низком уровне.
Россияне жалуются на неполучение обещанных денег
- После переброски отдельных подразделений на неконтролируемые территории Донбасса, некоторых россиян разместили на передовой и понемногу начали забрасывать в бой.
- Поскольку почти на всех участках фронта на Донетчине и Луганщине эти "новые" российские подразделения пока только собирают в ударный кулак, большинство захватчиков живут в подготовленных за 8 лет окопах и траншеях.
- Из-за дождей солдатам приходится спать на мокрой земле, кое-где – в воде. Без нормального питания, поскольку хоть логистика на этих направлениях и формировалась много лет, обеспечить всем необходимым такое количество людей Россия не может.
- Сосредотачивается командование на поставках топлива и боеприпасов, забывая о еде и снаряжении.
- При этом большое возмущение у солдат вызывает уровень заработной платы. За более чем месяц участия в боях оккупантам заплатили лишь 50 тысяч рублей, хотя обещали доплаты за "боевые". Кроме того, россияне недовольны тем, что к началу вторжения их зарплата обесценилась более чем вдвое.
Командование мародерит пакеты для рядовых
Кроме того, как утверждают в украинских спецслужбах, после вывода войск из Харьковщины, Киевщины, Черниговщины и Сумщины российским военным предоставили возможность получить пакеты от родственников. Почти всем из них члены семей отправили огромные пакеты с едой и необходимым снаряжением, которое не предоставила русская армия. Впрочем, до адресатов эти передачки либо не дошли, либо их доставили вдребезги. Солдаты говорят, что в пакетах, которые оценивали в 50 – 70 тысяч рублей, рылись офицеры, которые извлекали из них продукты и все более-менее ценное.
Все это привело к увеличению случаев дезертирства даже среди контрактников. Те, кто остался, иногда конфликтуют с офицерами из-за неадекватных приказов. Кроме того, некоторые оккупанты уже имеют проблемы с психикой.
Уже фиксируются случаи, когда пьяные солдаты берут оружие и расстреливают своих. Из-за этого и из-за огромных потерь, которые несут захватчики, многие военные России поняли, что бежать для них – едва ли не единственная возможность остаться в живых.