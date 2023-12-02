Российское командование ругает окупантов за WhatsApp: это увеличивает угрозу ударов от ВСУ, – ISW

В России военное командование жалуется на своих воинов из-за того, что они используют телефоны на линии фронта. оккупанты пользуются WhatsApp и SMS тем самым "называя" на себя ВСУ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские воины не прислушиваются к советам своего командования, пренебрегают правилами и продолжают подвергать себя опасности.

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"WhatsApp и другие сообщения, которые посылают российские военные, попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиафайл", – говорится в сообщении.

В частности, российское командование обвинило оккупантов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. Мол, именно использование мобильных телефонов кафиров привело к этому.

При этом отмечают, что в течение года россияне пытались решить данную проблему.

Удар по Макеевке: главное