"Российские солдаты могут вернуться в часть, или частями": видео уничтожения вражеской техники
8 марта 2022 , 20:25Читати новину українською
Источник:Операция Объединенных сил
Сотни единиц российской военной техники уничтожены в Украине нашими защитниками. А вместе с ней и оккупанты, которые сделали свой выбор.
Руководство операции Объединенных сил опубликовало видео уничтожения танка и БТР противника.
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Сделали это бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского
"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями. Это уже их лингвистический выбор", – пошутили по этому поводу бойцы.
Видео уничтожения танка и БТР противника
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