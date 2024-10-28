Российские военные отказываются идти в наступление на Запорожье, –"Атеш"

Агенты движения "Атеш" из 1440-го мотострелкового полка сообщают, что отдельные взводы отказываются переходить в наступление на Запорожье.

Сообщается, что те, кто отказался, задержаны военной полицией. Об этом написали в телеграм-канале "Атеш".

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Российские солдаты отказываются наступать на Запорожском направлении

Все понимают, что штурм украинской обороны – это дорога в один конец. И подобные случаи случаются все чаще,

– пишут в "Атеш".

Там пишут, что в связи с этим российское военное руководство планирует привлекать новые подразделения на указанное направление, заменяя формирования срочниками.

Это, как отмечают в "Атеш" происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в эс-ве-о. "Но они не были бы собой, если бы не врали", – добавили там.