Враг выпустил ракеты из самолетов Су-24. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

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Ракетная атака Одесской области

Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты по Одесской области – вероятно, Х-31П.

Благодаря украинской ПВО, ракеты уничтожили над морем. Однако обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что происходит на месте ракетной атаки: смотрите видео

Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни,

– подчеркнул Назаров.

Последствия новой атаки по Одесской области / фото "Суспильне"

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