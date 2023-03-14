Враг выпустил ракеты из самолетов Су-24. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.
Важно Разрушен подъезд и повреждены дома рядом: оккупанты цинично ударили по Краматорску
Ракетная атака Одесской области
Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты по Одесской области – вероятно, Х-31П.
Благодаря украинской ПВО, ракеты уничтожили над морем. Однако обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Что происходит на месте ракетной атаки: смотрите видео
Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни,
– подчеркнул Назаров.
Последствия новой атаки по Одесской области / фото "Суспильне"
Циничный обстрел Краматорска 14 марта
- Утром россияне ударили ракетой по центру Краматорска. По предварительной информации, повредили шесть многоэтажек.
- По меньшей мере трое гражданских ранены в результате утреннего обстрела Краматорска. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели.
- Один из раненых в результате обстрела многоквартирного дома в Краматорске умер в больнице.
- В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что ракета оккупантов попала в многоквартирный дом, в результате чего повреждены перекрытия и стена одного из подъездов, разбиты окна и балконы. Началось досудебное расследование.
- Поисково-спасательные работы продолжаются. Число пострадавших еще устанавливается. В настоящее время на месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.
- Кстати, появились ужасные кадры с места попадания ракеты в Краматорске.
- Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, детский сад, музей и здание Сбербанка, а также 2 автомобиля.
- Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего человека. Он подчеркнул, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением, уничтожая жизни и не оставляя ничего человеческого.
- В результате атаки на первом этаже вспыхнул пожар, который работники ГСЧС ликвидировали. По состоянию на обед 14 марта стало известно, что спасатели завершили разбор разрушенных элементов конструкций дома.