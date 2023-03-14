Ворог випустив ракети з літаків Су-24. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Ракетна атака Одещини

Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети по Одещині – ймовірно, Х-31П.

Завдяки українській ППО, ракети знищили над морем. Однак уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Ворог вкотре нагадав, що узбережжя наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя,

– наголосив Назаров.

Наслідки нової атаки по Одещині / фото "Оперативний ЗСУ"