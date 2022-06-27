Российские танки вошли в страну НАТО, но не самостоятельно и не победно

Российское вооружение, танки и другую технику можно увидеть в столице Польши – Варшаве. Правда, попало все это туда не победным маршем и не самостоятельно.

Украинские военные доставили разбитое российское вооружение и военную технику в польскую столицу – там открыта первая в Европе выставка уничтоженного российского оружия на территории нашего государства. Отмечается, что это лишь незначительная часть той многотысячной кремлевской бронированной армады, которая готова двигаться на Украину и Европу, если ее не остановить сегодня.

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В Варшаве открыта выставка уничтоженной в Украине российской техники

За более чем 4 месяца борьбы против нашествия оккупантов, украинские защитники и защитницы уничтожили около 10 тысяч единиц российской военной техники и тяжелых вооружений. Этого бы хватило для обеспечения нескольких европейских армий.

Среди прочего, украинские ракеты "Нептун" ликвидировали флагман российского черноморского флота – крейсер "Москва". В последний раз корабль такого ранга россияне теряли 117 лет назад, еще во времена империи.

Жителям стран современной Европы сложно представить, сколько огня и железа сейчас сдерживает Украина, ведь войны такого масштаба уже не было 80 лет. Поэтому в Варшаве и была открыта выставка уничтоженной российской техники под символическим названием "За нашу и вашу свободу".

Выставка уничтоженной российской техники и оружия в Варшаве / Фото Минобороны Украины / Анна Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр пояснила, что эта выставка должна привлечь внимание европейского общества к войне, с которой сегодня имеет дело Украина. Каждый европеец таким образом сможет воочию увидеть, что и какими жертвами мы останавливаем, защищая европейские границы.

Кроме того, выставка призвана показать, что через территорию Украины российские танки могут попасть в Европу исключительно как экспонаты, впрочем, для этого нас нужно поддержать вооружением.

Это первая подобная выставка на территории стран ЕС и НАТО, открывающая серию таких выставок по всей Европе. Символично, что это происходит именно в Польше. Ведь и в тылу, и на передовой украинцы ощущают поддержку поляков. Польское оружие укрепляет нашу оборону на фронте. Мы всегда будем это помнить,

– добавила Маляр.

Прокомментировал выставку и глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он уточнил, что экспозиция российской военной техники расположена на Замковой площади, в историческом центре Варшавы, и впоследствии экспонаты отправятся в другие польские города.

Выставка прошла накануне саммита НАТО в Мадриде, где будет утверждена стратегия Альянса. Украина уже доказала, что является надежным щитом Европы. Усиление Украины – в интересах всего континента и, по нашему убеждению, должно быть четко отражено в стратегии развития НАТО,

– подчеркнул Резников.

Министр обороны добавил, что на выставке представлен основной боевой танк российской армии Т72Б, уничтоженный во время боя возле села Дмитровка в пригороде Киева. Кроме того, в Варшаве сейчас можно увидеть САУ "Мста-С". Третий элемент экспозиции – образцы снарядов российских установок "Ураган" и "Смерч".

К слову, в Министерстве обороны подчеркнули, что смертоносного вооружения в России еще очень много. Поэтому, чтобы противостоять российскому террору мирных городов, Украине нужно дальнобойное оружие. Прежде всего, это реактивные системы залпового огня, чтобы не подпускать российскую артиллерию и РСЗО. Кроме того, чтобы закрыть небо, нам нужна авиация и ПВО.

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