Что нам есть в поезде, – россияне украли из отеля в Турции 35 килограммов еды

Российские туристы набрали со шведского стола более 35 килограммов самой разной пищи. Сотрудники гостиницы Турции были шокированы наглостью граждан России и их объяснениями.

Инцидент произошел в Анталии. Очевидцы сделали видео в одном из гостиничных номеров и выложили кадры в соцсетях.

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Подробности курьеза в турецком отеле

Россияне долгое время забирали еду со шведского стола и относили ее к себе в номер. В общей сложности они успели накопить в помещении 35 килограммов продуктов. Их туристы из России хотели вынести из гостиницы, однако сотрудники этому помешали.

В интернете появилось видео, на котором работники отеля высыпают на кровать всю еду, которую планировали унести с собой жадные россияне. На кадрах можно услышать, как гражданка России оправдывается. Сначала она объяснила, что эти продукты ей "дали в ресторане", а затем назвала эту огромную кучу продуктов "гостинцами". После этого россиянка заявила, что якобы оставила это сотрудникам гостиницы. А потом женщина сказала, что эти продукты она взяла, чтобы перекусить в дороге.

Что нам есть в поезде? Дайте нам поесть, мы едем сегодня,

– жаловалась она.

Количество пищи и ее разнообразие поражает. Российские туристы взяли с собой сухофрукты, несколько килограммов яблок разных сортов, снеки, конфеты, газированные напитки, кучу сахара, немало пакетиков чая и другие продукты. Также россияне замотали в фольгу обыкновенное масло. А еще они собрали целый пакет маленьких соусов. Кроме этого гости из страны-агрессорки украли из турецкого отеля немало шампуней и косметики.

Россияне украли в отеле продукты и шампуни: видео из соцсетей



Российские туристы часто наглеют за границей