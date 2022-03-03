Российские власти начинают собирать "гуманитарную помощь", чтобы отвлечь россиян от потерь

Понимая, что российская пропагандистская машина потерпела крах, Кремль готовит следующую провокацию: враги будут сообщать россиянам о необходимости оказания гуманитарной помощи.

По словам народного депутата, к таким действиям оккупанты прибегают, чтобы хоть как-то отбелить свою репутацию и, разумеется, дискредитировать украинских защитников и власть.

Новость дополняется.