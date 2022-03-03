За словами народного депутата до таких дій окупанти вдаються, щоб хоч якось відбілити свою репутацію і, зрозуміло, дискредитувати українських захисників та владу.

Росія вже починає поширювати інформацію, що треба рятувати людей, а не території. Їх аудиторія – росіяни. Це робиться для того, щоб перекрити протестні настрої та тиснути на людей емоційно,

– пише нардеп.

За його словами, у планах Росії – чергова підміна реальності для росіян, щоб спрямувати енергію людей не на опір режиму, а на загальне об’єднання на фоні болю і втрат солдатів, які загинули в ім’я так званого "збереження миру".

Тому за словами Заславського, українцям гостро потрібно посилити інформаційний фронт і показати: вся Україна організовує гуманітарну допомогу людям.

Закликаємо українців всіма можливими способами показати цинізм Росії, яка нагло заявляє, що ми не думаємо про населення. Поширюйте інформацію всередині країни та за її межами. Передавайте рідним, друзям та знайомим у РФ та Білорусі. Розповідайте правду жителям Європи. Головний меседж: ми допомагаємо людям, які постраждали від російської агресії. Ми даємо їм медичну допомогу, притулок, їжу,

– закликав народний депутат.

Він додав, що для посилення розповсюдження інформації можна залучити церкву, у тому числі УПЦ МП (заяви, сприяння у наданні гуманітарної допомоги тощо).

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